«Ростов» анонсировал игру со «Спартаком» фото Карпина за шахматной доской

Пресс-служба «Ростова» сделала афишу матча 26-го тура РПЛ против «Спартака». На ней изображен главный тренер Валерий Карпин.

Согласно коэффициентам букмекеров, фаворит матча – «Спартак».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.

Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

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