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«Ростов» анонсировал игру со «Спартаком» фото Карпина за шахматной доской

Пресс-служба «Ростова» сделала афишу матча 26-го тура РПЛ против «Спартака». На ней изображен главный тренер Валерий Карпин.

Согласно коэффициентам букмекеров, фаворит матча – «Спартак».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону, которая начнется в 16:30 по Москве.
  • «Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.
  • Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17094

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Белые начинают и проигрывают )))

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    Рейтинг: +24476

    vladimir-7 2 часа назад

    Карпин за многие годы изучил как ходит пешка и даже может показать.

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