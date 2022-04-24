«Ростов» анонсировал игру со «Спартаком» фото Карпина за шахматной доской

Пресс-служба «Ростова» сделала афишу матча 26-го тура РПЛ против «Спартака». На ней изображен главный тренер Валерий Карпин.
Согласно коэффициентам букмекеров, фаворит матча – «Спартак».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону, которая начнется в 16:30 по Москве.
- «Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.
- Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.
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Источник: телеграм-канал «Ростова»