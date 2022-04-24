У Мбаппе 179 очков по системе «гол+пас» в 179 матчах Лиги 1

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе одинаковое количество проведенных матчей в чемпионате Франции и очков по системе «гол+пас». Речь идет о числе 179.

23-летний Мбаппе в турнире 129 раз забил и сделал 50 результативных пасов.

Всего Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).

В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».

«Реал» считается главными претендентом на игрока, если он решит сменить клуб.

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