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Семак: «Когда «Динамо» теряет очки, это немного расхолаживает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке с «Динамо».

– Динамовцы, ближайшие преследователи «Зенита», всегда играют раньше – или на день, или на несколько часов. Это каким-либо образом влияет на мотивацию и настрой или стараетесь вообще не смотреть на преследователей?

– Сложно говорить, насколько. Конечно, в какой-то степени влияет: когда динамовцы выигрывают – это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку.

Когда теряют очки, то это немного расхолаживает. В любом случае должны смотреть на себя и свою игру.

Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру.

  • «Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка за 5 туров до конца чемпионата.
  • Петербуржцам осталось сыграть с «Краснодаром», «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
  • Москвичи еще встретятся с ЦСКА, «Уралом», «Крыльями Советов», «Локомотивом» и «Сочи».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: сайт «Зенита»

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