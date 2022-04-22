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  • Семак: «Все команды с особым настроем готовятся к «Зениту», и «Краснодар» не исключение»

Семак: «Все команды с особым настроем готовятся к «Зениту», и «Краснодар» не исключение»

22 апреля 2022, 16:31
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Сергей Богданович, расскажите, в каком состоянии травмированные игроки «Зенита»?

– Что касается Клаудиньо – он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре.

По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу.

Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать.

Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против «Краснодара».

– Путь в Краснодар будет продолжаться дольше, чем обычно. Внесет ли это какие-то коррективы в тренировочный процесс?

– Нет, это не внесет никаких коррективов в тренировочный процесс, мы в таком же режиме будем проводить предыгровое занятие в Петербурге.

Потом будем добираться до Краснодара, сыграем там и вернемся обратно готовиться к следующему матчу.

– «Краснодар» хорошо выглядит после зимнего перерыва, находится в нескольких очках от верхней четверки, претендует на попадание туда. Чем опасна эта команда?

– Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома.

Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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Павелий
1650651045
Семак, не льсти себе. Готовятся только на Спартак, ведь только на него ходят скауты, только за матчи со Спартаком дают повышенные премиальные. Потому что Спартак - это бренд, это уровень, это НАРОДНАЯ команда. А кусающийся середняк Мурзинка/Сталинец/Металлист, периодически вытаскиваемый в угоду политическим игрищам, как был середняком, так им и останется.
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Кузьмич на трибуне
1650654415
Как бы Краснодар не готовился, но по уровню игроков, даже и близко не сравним с Зенитом. Проиграть быкам (в данный момент) будет не менее смешно, чем Алании.
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Vitaga
1650655657
до Абрамовича Челси был середняком английской лиги с богатой историей правда. до Газпрома - Зенит был середнячком российской лиги правда без особой истории. но сказка ведь имеет свойство заканчиваться. мечты сбылись) и пора заканчивать.
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