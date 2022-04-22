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Семак: «Все команды с особым настроем готовятся к «Зениту», и «Краснодар» не исключение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Сергей Богданович, расскажите, в каком состоянии травмированные игроки «Зенита»?

– Что касается Клаудиньо – он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре.

По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу.

Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать.

Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против «Краснодара».

– Путь в Краснодар будет продолжаться дольше, чем обычно. Внесет ли это какие-то коррективы в тренировочный процесс?

– Нет, это не внесет никаких коррективов в тренировочный процесс, мы в таком же режиме будем проводить предыгровое занятие в Петербурге.

Потом будем добираться до Краснодара, сыграем там и вернемся обратно готовиться к следующему матчу.

– «Краснодар» хорошо выглядит после зимнего перерыва, находится в нескольких очках от верхней четверки, претендует на попадание туда. Чем опасна эта команда?

– Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома.

Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.

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Источник: сайт «Зенита»

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