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Гилерме: «У меня есть «shit day», раз в неделю я ем все»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что в его рационе нет запрещенных продуктов.

«Главный съедобный враг футболиста? Ха-ха, много всего. Последние пять лет я не строго, но хорошо питаюсь. Я не говорю, что нельзя есть, например, картофель фри. Можно! Но ты должен это контролировать.

У меня есть «shit day», раз в неделю я ем все. Это после игры, конечно. Я уже немолодой – чем лучше я слежу за этим, тем меньше риск получить травму», – заявил Гилерме.

  • Футболисту в декабре исполнится 37 лет.
  • В воскресенье голкипер вышел на поле впервые после 5-месячной паузы.

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Источник: «Нетология»

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