Карпин – о возвращении РПЛ на систему «весна-осень»: «Не вижу ни одного преимущества»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не видит смысла в проведении чемпионата России по системе «весна-осень».

«Как отношусь к идее вернуться к модели чемпионата «весна-осень»? Честно говоря, не вижу ни одного преимущества. В принципе, разницы никакой.

Когда мы играли «весна-осень», то начинали сезон в конце февраля или начале марта, а заканчивали в конце ноября или начале декабря. Сейчас происходит ровно то же самое, только последние матчи сезона проходят в мае, а раньше они происходили в ноябре-декабре.

Как мы знаем, в эти месяцы в нашей стране может быть что угодно – снег, температура минус 20 градусов. А переносить последние матчи сезона некуда, потому что последний тур должен проводиться в один день, в одно время.

В мае таких форс-мажоров не будет. Поэтому не вижу плюсов от возвращения на модель «весна-осень», – сказал Карпин.