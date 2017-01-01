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Карпин – о возвращении РПЛ на систему «весна-осень»: «Не вижу ни одного преимущества»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не видит смысла в проведении чемпионата России по системе «весна-осень».

«Как отношусь к идее вернуться к модели чемпионата «весна-осень»? Честно говоря, не вижу ни одного преимущества. В принципе, разницы никакой.

Когда мы играли «весна-осень», то начинали сезон в конце февраля или начале марта, а заканчивали в конце ноября или начале декабря. Сейчас происходит ровно то же самое, только последние матчи сезона проходят в мае, а раньше они происходили в ноябре-декабре.

Как мы знаем, в эти месяцы в нашей стране может быть что угодно – снег, температура минус 20 градусов. А переносить последние матчи сезона некуда, потому что последний тур должен проводиться в один день, в одно время.

В мае таких форс-мажоров не будет. Поэтому не вижу плюсов от возвращения на модель «весна-осень», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4752

    neim 57 минут назад

    А не играть в "солнечном" декабре, или в конце снежного февраля, это разве не преимущество ?

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    Рейтинг: +2660

    nemolod 1 час назад

    Дело не в названии,а в месяцах играть в феврале и начале марта и в декабре при нашем климате - это ненормально,травмоопасно и мастерства точно не прибавит!

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    Рейтинг: +18

    fakeid 1 час назад

    абсолютно согласен. это идиотская система, рассинхрон с европой.

    ваще дичь раньше была: становятся чемпионом в ноябре, а в лч начинают играть в сентябре, почти через год, когда команда уже, может, не на ходу. а кто на ходу - те не играют.

    для примера тухлый спартак. в прошлом чемпе 2 место, а сейчас, спустя почти год, на 10м. и как такое пускать в лч? это сразу обрушение рейтинга уефа, как клуба, так и федерации.

    пс: валера ошибся, что игры последнего тура в одно время. вспоминаем, как по неспортивному принципу в прошлом сезоне ротор вылетел в фнл. как раз из-за переноса одного матча.

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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > fakeid 1 час назад

    рассинхрон с европой.====А чо тебе Европа. Забудь...Нет более прежней жизни. И чем дальше , тем больше....Радуйся. Впереди Азия....Матчи с Бангладеш и Камбоджей.

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    Рейтинг: +8977

    САДЫЧОК 1 час назад

    Только глупцы и лузеры могут топить , за возвращение этой системы !

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