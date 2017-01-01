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Карпин: «Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в очередной раз указал на нарушение спортивного принципа в РПЛ, связанного с ситуацией с отъездом легионеров.

«Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других – по понятным причинам уехали.

Уехали из Краснодара и Ростова, как раз там, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +767

    Untitled-1 10 минут назад

    Куда бы они делись без аэропортов? На поезде уехали в бразилию?

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    Рейтинг: +13191

    Fusballer 27 минут назад

    Границы надо закрыть - тогда все останутся.

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    Рейтинг: +1497

    Беспонтий 1 час назад

    перебор георгич

    езжай тогда к себе в нарву там и закрывать нечего
    а иностранцы коих там 70 процентов и все русскоговорящие
    скорей на таллин двинутся чем в кингисепп пойдут

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