Карпин: «Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в очередной раз указал на нарушение спортивного принципа в РПЛ, связанного с ситуацией с отъездом легионеров.

«Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других – по понятным причинам уехали.

Уехали из Краснодара и Ростова, как раз там, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах», – сказал Карпин.