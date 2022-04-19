Карпин: «Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в очередной раз указал на нарушение спортивного принципа в РПЛ, связанного с ситуацией с отъездом легионеров.
«Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других – по понятным причинам уехали.
Уехали из Краснодара и Ростова, как раз там, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах», – сказал Карпин.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета.
- «Ростов» покинули Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Деннис Хаджикадунич, Кенто Хашимото и Понтус Альмквист.
Источник: «Чемпионат»