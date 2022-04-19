Карпин: «Потеря легионеров подразумевает шанс для молодых футболистов, и они им пользуются на сто процентов»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, в чем заключается польза ухода из клуба иностранных игроков.
«Отъезд легионеров – это большая потеря для команды. Но эта потеря подразумевает шанс для молодых футболистов.
Молодeжь «Ростова» этим шансом пользуется на сто процентов, если не больше. Результаты это показывают», – сказал Карпин.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета.
- «Ростов» покинули Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Деннис Хаджикадунич, Кенто Хашимото и Понтус Альмквист.
Источник: «Чемпионат»