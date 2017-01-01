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Карпин: «Потеря легионеров подразумевает шанс для молодых футболистов, и они им пользуются на сто процентов»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, в чем заключается польза ухода из клуба иностранных игроков.

«Отъезд легионеров – это большая потеря для команды. Но эта потеря подразумевает шанс для молодых футболистов.

Молодeжь «Ростова» этим шансом пользуется на сто процентов, если не больше. Результаты это показывают», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»

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