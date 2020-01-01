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Фернандеш готов сыграть с «Ливерпулем». Сегодня утром он попал в аварию

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш готов сыграть против «Ливерпуля» в перенесенном матче 30-го тура АПЛ, сообщил главный тренер клуба Ральф Рангник.

Сегодня португалец попал в аварию по пути на базу клуба. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм.

«Да, он тренировался с командой. Авария произошла по дороге в Каррингтон. Насколько я знаю, никто не пострадал. Он в порядке и готов сыграть завтра», – сказал Рангник.

  • 1 апреля Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года.
  • Португалец выступает за английский клуб с января 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.

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Источник: The Guardian

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