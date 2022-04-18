Фернандеш готов сыграть с «Ливерпулем». Сегодня утром он попал в аварию

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш готов сыграть против «Ливерпуля» в перенесенном матче 30-го тура АПЛ, сообщил главный тренер клуба Ральф Рангник.
Сегодня португалец попал в аварию по пути на базу клуба. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм.
«Да, он тренировался с командой. Авария произошла по дороге в Каррингтон. Насколько я знаю, никто не пострадал. Он в порядке и готов сыграть завтра», – сказал Рангник.
- 1 апреля Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года.
- Португалец выступает за английский клуб с января 2020 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
Источник: The Guardian