Фернандеш готов сыграть с «Ливерпулем». Сегодня утром он попал в аварию

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш готов сыграть против «Ливерпуля» в перенесенном матче 30-го тура АПЛ, сообщил главный тренер клуба Ральф Рангник.

Сегодня португалец попал в аварию по пути на базу клуба. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм.

«Да, он тренировался с командой. Авария произошла по дороге в Каррингтон. Насколько я знаю, никто не пострадал. Он в порядке и готов сыграть завтра», – сказал Рангник.