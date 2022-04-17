Останкинская башня поздравит «Спартак» со 100-летием. Она будет красно-белая

В честь 100-летия «Спартака» Останкинская башня окрасится в красно-белую подсветку. Это случится 18 апреля.

«18 апреля исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак». Он по результатам исследования «Яндекса» является самым популярным в нашей стране.

В честь юбилея «Спартака» с полуночи 18 апреля на башне запустится поздравительный видеоролик, а с наступлением сумерек его дополнит красно-белая подсветка», – сообщила пресс-служба сооружения.