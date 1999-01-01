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Останкинская башня поздравит «Спартак» со 100-летием. Она будет красно-белая

В честь 100-летия «Спартака» Останкинская башня окрасится в красно-белую подсветку. Это случится 18 апреля.

«18 апреля исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак». Он по результатам исследования «Яндекса» является самым популярным в нашей стране.

В честь юбилея «Спартака» с полуночи 18 апреля на башне запустится поздравительный видеоролик, а с наступлением сумерек его дополнит красно-белая подсветка», – сообщила пресс-служба сооружения.

  • Команда 22 раза становилась чемпионом и 13 раз выигрывала Кубок страны.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: официальный сайт Останкинской башни

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Сегодня, 15:09
Комментарии2
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    Рейтинг: +458

    gunstilzit 38 минут назад

    «18 апреля исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак». Он по результатам исследования «Яндекса» является самым популярным в нашей стране.

    В Питере зарыдали)))
    Спартачи,с юбилеем!

    2
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    ...
    Рейтинг: +7002

    R_a_i_n > gunstilzit 7 минут назад

    Щас питерские набегут со своими 7-1, да европупками. Даже поздравить от души не хватит ума. Или может хватит?

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