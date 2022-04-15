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  • Каттани: «Зарема – очень умная женщина. Ее поддержка очень полезна»

Каттани: «Зарема – очень умная женщина. Ее поддержка очень полезна»

15 апреля 2022, 16:15
6

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о Зареме Салиховой – супруге владельца клуба Леонида Федуна.

– Зарема – невероятно яркая женщина и очень заметный персонаж. Какова ее роль в команде и как часто вы с ней контактируете?

– Вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней.

Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна.

Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком». Поверьте мне.

Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил: если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку надо продлить контракт, этого купить. Мы всe проанализировали, разработали стратегию.

Потом Зарема была одной из тех, кто помог нам реализовать всe то, что я предложил.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • В мае 2021 года Зарема входила в совет директоров клуба.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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derrik2000
1650030713
Ну, вся свита бешеной башкирки время от времени начинает тявкать, славословя свою "гениальную мамку". Это периодическое тявканье входит, наверное, отдельным пунктом в контракт. )))))))))))))))))))))))))) Эхма. До чего довели Спартак! ((( Одни "присосавшиеся к кормушке"...
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portero
1650031697
Хооошо подлизнул или вставил х.з...
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NewLife
1650032173
С таким бредом спорт директора и взаимоотношениях в руководстве Спартака, трудно ожидать хороших результатов. Соглашусь с советским сантехником: здесь всю систему менять надо.
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Vitaga
1650034379
вот же придурок) думает ему премию дадут наверное
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порт
1650034764
Уже попробовал?
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kostilio
1650035308
Зарему подальше от Спартака
Ответить
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