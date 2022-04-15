Каттани: «Зарема – очень умная женщина. Ее поддержка очень полезна»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о Зареме Салиховой – супруге владельца клуба Леонида Федуна.

– Зарема – невероятно яркая женщина и очень заметный персонаж. Какова ее роль в команде и как часто вы с ней контактируете?

– Вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней.

Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна.

Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком». Поверьте мне.

Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил: если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку надо продлить контракт, этого купить. Мы всe проанализировали, разработали стратегию.

Потом Зарема была одной из тех, кто помог нам реализовать всe то, что я предложил.