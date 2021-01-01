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Каттани: «Зарема – очень умная женщина. Ее поддержка очень полезна»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о Зареме Салиховой – супруге владельца клуба Леонида Федуна.

– Зарема – невероятно яркая женщина и очень заметный персонаж. Какова ее роль в команде и как часто вы с ней контактируете?

– Вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней.

Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна.

Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком». Поверьте мне.

Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил: если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку надо продлить контракт, этого купить. Мы всe проанализировали, разработали стратегию.

Потом Зарема была одной из тех, кто помог нам реализовать всe то, что я предложил.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • В мае 2021 года Зарема входила в совет директоров клуба.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Сегодня, 16:15
Комментарии6
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    Рейтинг: +14

    kostilio 16 минут назад

    Зарему подальше от Спартака

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    Рейтинг: +5899

    порт 26 минут назад

    Уже попробовал?

    1
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    Рейтинг: +1491

    Vitaga 32 минуты назад

    вот же придурок) думает ему премию дадут наверное

    0
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    Рейтинг: +13481

    NewLife 1 час назад

    С таким бредом спорт директора и взаимоотношениях в руководстве Спартака, трудно ожидать хороших результатов. Соглашусь с советским сантехником: здесь всю систему менять надо.

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    Рейтинг: +61820

    portero 1 час назад

    Хооошо подлизнул или вставил х.з...

    0
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    Рейтинг: +19011

    derrik2000 1 час назад

    Ну, вся свита бешеной башкирки время от времени начинает тявкать, славословя свою "гениальную мамку".
    Это периодическое тявканье входит, наверное, отдельным пунктом в контракт.
    ))))))))))))))))))))))))))
    Эхма.
    До чего довели Спартак! (((
    Одни "присосавшиеся к кормушке"...

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