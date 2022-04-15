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Где смотреть «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Спартак» и «Рубин» сыграют в матче 25-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 16 апреля
  • Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – 12-е. В матче первого круга казанцы победили со счетом 1:0.

Ставки на матч «Спартак» – «Рубин»

Коэффициенты:

  • Победа «Спартака» – 1.41
  • Ничья – 5.00
  • Победа «Рубина» – 7.80

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Источник: «Бомбардир»

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