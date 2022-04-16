Где смотреть «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Спартак» и «Рубин» сыграют в матче 25-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 апреля
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Рубин
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:30 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – 12-е. В матче первого круга казанцы победили со счетом 1:0.
Ставки на матч Спартак – Рубин
- Победа «Спартака» – 1.41
- Ничья – 5.00
- Победа «Рубина» – 7.80
Источник: «Бомбардир»