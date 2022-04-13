Модрич: «Челси» – самый сложный соперник для меня»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале мадридский клуб прошел «Челси».

«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно.

Для меня это точно самый сложный соперник», – сказал Модрич.

«Реал» сыграет в 10-м полуфинале ЛЧ за последние 12 сезонов.

Мадридцы встретятся в 1/2 финала с победителем пары «Манчестер Сити» – «Атлетико».

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