Тухель: «Реал» весь год играл с пятью заменами, а «Челси» сыграл больше всего матчей за сезон в лиге с тремя заменами»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о преимуществе «Реала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче.

К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что «Реал» весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге (в АПЛ разрешено делать три замены – прим. «Бомбардира») и сыграли больше всего матчей за сезон», – сказал Тухель.