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Тухель: «Реал» весь год играл с пятью заменами, а «Челси» сыграл больше всего матчей за сезон в лиге с тремя заменами»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о преимуществе «Реала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче.

К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что «Реал» весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге (в АПЛ разрешено делать три замены – прим. «Бомбардира») и сыграли больше всего матчей за сезон», – сказал Тухель.

  • «Реал» победил «Челси» в Лондоне со счетом 3:1.
  • Сегодня команды проведут ответный матч в Мадриде.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 мск.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +743

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Отмазки беспонтовые, проигрывай достойно ****

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    Рейтинг: +11605

    DeStar 2 часа назад

    суть ясна. Но ты не один такой. Сити вон атм укатывал по игре в газон.
    В целом конечно челси тяжелее в апл, как и остальным командам, но и у челси игроков на 2 состава)) я уверен, если залезть в стату и посмотреть сколько минут сыграли 11 игроков реала и 11 игроков челси из того матча, то у реала будет больше минут
    Так как Папа Карло не любит ротацию, и бензема, камезиро и все защитники и остльные игроки играют каждый матч, когда как челси может с лукаками пулишичами и вернерами "играться" из матча в матч

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    Рейтинг: +97

    гууд 2 часа назад

    Ну не ной Тухель... хорошему танцору всегда что то мешает...

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