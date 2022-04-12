Тухель: «Реал» весь год играл с пятью заменами, а «Челси» сыграл больше всего матчей за сезон в лиге с тремя заменами»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о преимуществе «Реала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче.
К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что «Реал» весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге (в АПЛ разрешено делать три замены – прим. «Бомбардира») и сыграли больше всего матчей за сезон», – сказал Тухель.
- «Реал» победил «Челси» в Лондоне со счетом 3:1.
- Сегодня команды проведут ответный матч в Мадриде.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 мск.
Источник: Бомбардир.ру