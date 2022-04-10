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  • Наумов: «Не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили»

Наумов: «Не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили»

10 апреля 2022, 22:52
4

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал разгромное поражение команды от «Ростова» (1:4).

«Это просто вредительство. Команду никто не тренирует. У «Локомотива» нет руководителей и тренерского штаба. Вот так команда и играет. Я не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили.

Игроки в команде хорошие, но их никто не готовит. Кто как умеет, тот так и играет. Все как во дворе. В команде просто безобразие. За это кто-то должен ответить. Все началось с ухода Юрия Семина», – сказал Наумов.

  • «Локо» занимает 6-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 17 апреля против «Сочи».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (4)
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Plyash
1649622074
Ну,конечно же, "пришли люди" - то есть Карпин со своей командой,и "всё развалили". Какие верные слова,в самый корень зрит Наумов...
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Guinnesss
1649628788
Сто процентов
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mihail200606
1649652923
Без Шпалыча никуда, видимо...
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Красногорск_Фан
1649664800
Все верно. Вечно ищут волшебников и вечно находят вместо волшебников очередных сказочников
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