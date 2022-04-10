Наумов: «Не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал разгромное поражение команды от «Ростова» (1:4).

«Это просто вредительство. Команду никто не тренирует. У «Локомотива» нет руководителей и тренерского штаба. Вот так команда и играет. Я не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили.

Игроки в команде хорошие, но их никто не готовит. Кто как умеет, тот так и играет. Все как во дворе. В команде просто безобразие. За это кто-то должен ответить. Все началось с ухода Юрия Семина», – сказал Наумов.