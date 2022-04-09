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Семак: «Форма Дзюбы абсолютно нормальная. Для меня самое важное, как он тренируется, старается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму своего форварда Артема Дзюбы. У игрока восемь матчей РПЛ подряд без голов.

«Абсолютно нормальная форма. То, что он не забивает много, это вызывает дополнительные вопросы у журналистов, но для меня самое важное то, как он тренируется, старается, помогает команде, делает то, что от него требуется и то, что он может. На мой взгляд, сейчас он выглядит неплохо. Также, как и все остальные ребята, которые вышли в стартовом составе или по ходу матча. У нас команда и все игроки важны и нужны.

В предыдущем матче у него было два-три прекрасных шанса для того, чтобы забить. И сегодня он двигался, цеплялся за мячи. Учитывая качество поля, оно хорошее, но трава высокая. Поэтому медленное достаточно поле и местами игру приходилось удлинять. В этом смысле как раз его присутствие на поле было оправдано. Когда-то лучше получалось, когда-то хуже, но он старается и выкладывается на сто процентов», – сказал Семак.

  • Дзюба с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • Следующий соперник – «Урал» (16 апреля).

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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09.04.2022 22:57
Комментарии3
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    Рейтинг: +61547

    portero 5 часов назад

    Игру не смотрел, но дзюба в старте опять...семак ты дурак...

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    Рейтинг: +16410

    Garrincha58 6 часов назад

    ничего Семака не учит при Дзюбе вы играете в меньшинстве в матче с Ахматом Дзюба не совершил ни одного полезного действия для забития гола да он два раза удачно скинул мяч и всё и это нравится тренеру????

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    Рейтинг: +1458

    Форвард 79 > Garrincha58 6 часов назад

    Согласен на все 100%
    А Семак явно лукавит, как такая посредственная игра Дзюбы может ему нравиться.
    Семак просто пытается оправдать свой выбор.
    А если честно, то нападающий лидирующей команды не забивающий в восьми матчах подряд явно является не уровнем этой команды

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