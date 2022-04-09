Семак: «Форма Дзюбы абсолютно нормальная. Для меня самое важное, как он тренируется, старается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму своего форварда Артема Дзюбы. У игрока восемь матчей РПЛ подряд без голов.

«Абсолютно нормальная форма. То, что он не забивает много, это вызывает дополнительные вопросы у журналистов, но для меня самое важное то, как он тренируется, старается, помогает команде, делает то, что от него требуется и то, что он может. На мой взгляд, сейчас он выглядит неплохо. Также, как и все остальные ребята, которые вышли в стартовом составе или по ходу матча. У нас команда и все игроки важны и нужны.

В предыдущем матче у него было два-три прекрасных шанса для того, чтобы забить. И сегодня он двигался, цеплялся за мячи. Учитывая качество поля, оно хорошее, но трава высокая. Поэтому медленное достаточно поле и местами игру приходилось удлинять. В этом смысле как раз его присутствие на поле было оправдано. Когда-то лучше получалось, когда-то хуже, но он старается и выкладывается на сто процентов», – сказал Семак.