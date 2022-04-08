Гвардиола: «Когда выйду на пенсию, буду вспоминать «Ливерпуль» как самого большого соперника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поговорил о сопернике. Он считает его самым большим для команды.

«Когда я буду вспоминать свой период здесь, в «Ман Сити», когда я выйду на пенсию, буду смотреть играть в гольф, я буду вспоминать, что «Ливерпуль» был самым большим соперником», – сказал Гвардиола.