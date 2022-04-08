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Гвардиола: «Когда выйду на пенсию, буду вспоминать «Ливерпуль» как самого большого соперника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поговорил о сопернике. Он считает его самым большим для команды.

«Когда я буду вспоминать свой период здесь, в «Ман Сити», когда я выйду на пенсию, буду смотреть играть в гольф, я буду вспоминать, что «Ливерпуль» был самым большим соперником», – сказал Гвардиола.

  • Очный матч команд состоится 10 апреля.
  • «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.

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Источник: твиттер Anfield Watch

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08.04.2022 21:21
Комментарии2
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    Рейтинг: +15024

    житель СПб 20 часов назад

    Лет 5 назад ни та, ни другая команда не были неоспариваемыми лидерами в АПЛ!

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    Рейтинг: +306

    SpartakMoskwa 21 час назад

    Хосеп, пенсия твоя будет ещё не скоро, вон глядь лучше на Палыча нашего 74 а он ещё тренировал)

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