Гвардиола: «Когда выйду на пенсию, буду вспоминать «Ливерпуль» как самого большого соперника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поговорил о сопернике. Он считает его самым большим для команды.
«Когда я буду вспоминать свой период здесь, в «Ман Сити», когда я выйду на пенсию, буду смотреть играть в гольф, я буду вспоминать, что «Ливерпуль» был самым большим соперником», – сказал Гвардиола.
- Очный матч команд состоится 10 апреля.
- «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.
Источник: твиттер Anfield Watch