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Малафеев: «Нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. На мой взгляд, чемпионская гонка в РПЛ есть и сейчас она как раз в самой активной стадии, судя по турнирной таблице.

Я бы не сказал, что какая-то из первых трех команд явный фаворит. В первой половине чемпионата «Зенит» был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась.

Играть еще относительно большое количество матчей, а календарь у первой тройки по сложности не сильно отличается. Конечно, запас у «Зенита» есть, но он незначительный.

Учитывая все эти обстоятельства, потеря очков у любой из трех команд высшей части таблицы кардинально изменит ситуацию. Семь туров достаточно для того, чтобы все изменить.

Думаю, все это понимают и придают предстоящим играм большую значимость», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 49 очками;
  • «Динамо» идет вторым (46);
  • ЦСКА занимает третье место (43).

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Источник: Sport24

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07.04.2022 20:46
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