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Где смотреть «Химки» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Химки» и ЦСКА встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 9 апреля.
  • Встреча пройдет в Химках.
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – ЦСКА

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
  • Игру также будет транслировать Bettery.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третье. В матче первого круга команды сыграли вничью (0:0).

Ставки на матч Химки – ЦСКА

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Химок» – 5.20
  • Ничья – 3.95
  • Победа ЦСКА – 1.65

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 15:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 21 час назад

    ЦСКА разорвет Химков и станет чемпионом!

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