Где смотреть «Химки» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Химки» и ЦСКА встретятся в матче 24-го тура РПЛ.
Регистрируйтесь, смотрите матч бесплатно и получите 1000 рублей
- Игра состоится в субботу, 9 апреля.
- Встреча пройдет в Химках.
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третье. В матче первого круга команды сыграли вничью (0:0).
Ставки на матч Химки – ЦСКА
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Химок» – 5.20
- Ничья – 3.95
- Победа ЦСКА – 1.65
Источник: «Бомбардир»