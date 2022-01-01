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Руни: «Пришло время, когда Погба лучше уйти из «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о полузащитнике Поле Погба.

«Мне кажется, что пришло время, когда ему лучше уйти из «МЮ». Если Поль будет честен с собой, он признает, что после возвращения он не смог повлиять на команду, как ему хотелось бы.

Я видел, как он играет за сборную Франции. Это совершенно другой футболист! В каждом матче за сборную у него есть видение поля и контроль игры. В «Манчестер Юнайтед» такого нет. Думаю, клубу стоит отпустить некоторых игроков», – сказал Руни.

  • Погба в конце сезона станет свободным агентом.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 24 матчах.
  • Он воспитанник «МЮ».

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Источник: Sky Sports

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