Магнуссон: «У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России»

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.
– Какая у вас мотивация оставаться в России после этого сезона?
– У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь.
– Вы останетесь в ЦСКА на следующий сезон?
– Надеюсь, да.
- Контракт исландца с ЦСКА рассчитан до 30 июня.
- Магнуссон выступает за клуб с лета 2018 года.
- В этом сезоне он из-за травмы провел всего 2 матча.
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Источник: «РБ Спорт»