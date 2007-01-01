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Магнуссон: «У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России»

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Какая у вас мотивация оставаться в России после этого сезона?

– У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь.

– Вы останетесь в ЦСКА на следующий сезон?

– Надеюсь, да.

  • Контракт исландца с ЦСКА рассчитан до 30 июня.
  • Магнуссон выступает за клуб с лета 2018 года.
  • В этом сезоне он из-за травмы провел всего 2 матча.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +527

    Solist345345 27 минут назад

    Видимо, тоже нигде не пригодился.

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