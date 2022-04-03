Лига 1. Два гола и три ассиста Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лорьян». У Неймара дубль, у Месси один гол

«ПСЖ» крупно обыграл «Лорьян» (5:1) в матче 30-го тура Лиги 1.
Нападающий Килиан оформил дубль и сделал три результативные передачи.
Неймар тоже забил два гола. Лионель Месси отличился один раз, у аргентинца это третий мяч в чемпионате Франции.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 12-очковым отрывом.
Франция. Лига 1. 30-й тур
Голы: 1:0 – Неймар, 12; 2:0 – Мбаппе, 28; 2:1 – Моффи, 56; 3:1 – Мбаппе, 67; 4:1 – Месси, 73; Неймар, 90.
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Источник: «Бомбардир»