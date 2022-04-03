Лига 1. Два гола и три ассиста Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лорьян». У Неймара дубль, у Месси один гол

«ПСЖ» крупно обыграл «Лорьян» (5:1) в матче 30-го тура Лиги 1.

Нападающий Килиан оформил дубль и сделал три результативные передачи.

Неймар тоже забил два гола. Лионель Месси отличился один раз, у аргентинца это третий мяч в чемпионате Франции.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 12-очковым отрывом.

Франция. Лига 1. 30-й тур

ПСЖ – Лорьян – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 12; 2:0 – Мбаппе, 28; 2:1 – Моффи, 56; 3:1 – Мбаппе, 67; 4:1 – Месси, 73; Неймар, 90.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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