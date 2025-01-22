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  • «ПСЖ» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
ПСЖ
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
4 : 2
Завершен
Манчестер Сити
56' У. Дембеле 60' Б. Барколя 78' Ж. Невеш 90+3' Г. Рамуш
50' Д. Грилиш 53' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кан Ин
87
Невеш
3-2-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
29
Барколя
21
Эрнандес
21
Эрнандес
29
Барколя
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
27
Нуньес
6
Стоунз
6
Стоунз
27
Нуньес
3
Диаш
82
Льюис
82
Льюис
3
Диаш
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
8
Ковачич
24
Макэйти
24
Макэйти
8
Ковачич
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Сити
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
6
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
615
356
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
20
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Манчестер Сити», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ
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