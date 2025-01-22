22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кан Ин
87
Невеш
3-2-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
29
Барколя
21
Эрнандес
21
Эрнандес
29
Барколя
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
27
Нуньес
6
Стоунз
6
Стоунз
27
Нуньес
3
Диаш
82
Льюис
82
Льюис
3
Диаш
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
8
Ковачич
24
Макэйти
24
Макэйти
8
Ковачич
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Сити
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
6
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
615
356
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
20
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Манчестер Сити», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»