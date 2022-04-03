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  • Семак: «Результат с «Сочи» – не тот, которого хотел добиться «Зенит»

Семак: «Результат с «Сочи» – не тот, которого хотел добиться «Зенит»

3 апреля 2022, 21:40
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

– С учетом того, что Дуглас Сантос в концовке спас команду от гола, можете ли вы быть довольным ничьей?

– Нет, думаю, это был единственный момент опасный. Да, было несколько забросов за спину в первом тайме, где мы немного не разобрались. Мы хотели победить. Много контролировали мяч. Но чтобы побеждать, нужно забивать. Результат – не тот, которого мы хотели добиться.

– Почему команда играла медленно?

– Всегда сложно находить зоны, когда команда играет глубоко. Остроты было недостаточно, попытались освежить. С точки зрения движения стало получше, но с точки зрения качества – не улучшилась игра. Мы создали пару моментов со стандартов, когда могли забить Дзюба и Чистяков. Но с игры было достаточно сложно забить.

  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – три очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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papa09
1649011484
опять дерьмо
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BarStep
1649011774
Да ладно!! А я думал за ничьей ты ехал в Сочи..
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Борисыч1
1649013643
Будет обидно, если с такой гумноигрой зенитушек опять притянут к чемпионству
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neveldomha
1649016509
Без Вендела нет мысли в атаке. Клаудиньо сдал. Кузяев хорош, но все его усилия в пустоту. С нападением швах. Порадовала защита, но в моменте со спасением Сантоса повезло. Игра шла на ничью, ею и закончилась. Справедливый счёт, в отличии от игр преследователей.
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ySS
1649019925
Лукавит Серый)
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portero
1649042103
Выпустил пешехода Дзюбу и хотео чтоб команда ишрала быстро, Семак чудо тупое....
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paracetamol
1649043019
Керово тренируешь, потому и такой результат.
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Garrincha58
1649057253
да Федотов с такими игроками сделал тебя Семак дважды в сезоне потому что ты не тренер, а физрук из средней школы
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