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Семак: «Результат с «Сочи» – не тот, которого хотел добиться «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

– С учетом того, что Дуглас Сантос в концовке спас команду от гола, можете ли вы быть довольным ничьей?

– Нет, думаю, это был единственный момент опасный. Да, было несколько забросов за спину в первом тайме, где мы немного не разобрались. Мы хотели победить. Много контролировали мяч. Но чтобы побеждать, нужно забивать. Результат – не тот, которого мы хотели добиться.

– Почему команда играла медленно?

– Всегда сложно находить зоны, когда команда играет глубоко. Остроты было недостаточно, попытались освежить. С точки зрения движения стало получше, но с точки зрения качества – не улучшилась игра. Мы создали пару моментов со стандартов, когда могли забить Дзюба и Чистяков. Но с игры было достаточно сложно забить.

  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – три очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1109

    Борисыч1 2 минуты назад

    Будет обидно, если с такой гумноигрой зенитушек опять притянут к чемпионству

    0
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    Рейтинг: +6733

    BarStep 33 минуты назад

    Да ладно!!
    А я думал за ничьей ты ехал в Сочи..

    1
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    Рейтинг: +105

    papa09 38 минут назад

    опять дерьмо

    0
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