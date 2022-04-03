Семак: «Результат с «Сочи» – не тот, которого хотел добиться «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

– С учетом того, что Дуглас Сантос в концовке спас команду от гола, можете ли вы быть довольным ничьей?

– Нет, думаю, это был единственный момент опасный. Да, было несколько забросов за спину в первом тайме, где мы немного не разобрались. Мы хотели победить. Много контролировали мяч. Но чтобы побеждать, нужно забивать. Результат – не тот, которого мы хотели добиться.

– Почему команда играла медленно?

– Всегда сложно находить зоны, когда команда играет глубоко. Остроты было недостаточно, попытались освежить. С точки зрения движения стало получше, но с точки зрения качества – не улучшилась игра. Мы создали пару моментов со стандартов, когда могли забить Дзюба и Чистяков. Но с игры было достаточно сложно забить.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Отрыв от «Динамо» – три очка.

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