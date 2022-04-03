Изидор: «Локомотив» знал, что победит «Спартак». Мои голы – это поддержка бога»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подытожил матч 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Француз забил на 85-й минуте.
«Ментально мы были готовы к игре. Мы играли решительно. У нас не было сомнений, несмотря на снегопад, что мы будем играть и победим.
Что мне помогает? Вера в бога. Мои голы – это моя работа и поддержка бога», – сказал Изидор.
- Нападающий куплен зимой у «Монако».
- Изидор забил в 4 матчах РПЛ подряд.
- «Локомотив» идет в таблице 5-м.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»