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Изидор: «Локомотив» знал, что победит «Спартак». Мои голы – это поддержка бога»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подытожил матч 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Француз забил на 85-й минуте.

«Ментально мы были готовы к игре. Мы играли решительно. У нас не было сомнений, несмотря на снегопад, что мы будем играть и победим.

Что мне помогает? Вера в бога. Мои голы – это моя работа и поддержка бога», – сказал Изидор.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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