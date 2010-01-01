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«Баварию» могут наказать за 12 игроков на поле во время матча с «Фрайбургом»

Во втором тайме матча 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1) у «Баварии» на поле оказалось 12 игроков. Это продолжалось 20 секунд.

Дело в том, что начальница «Баварии» Кэтлин Крюгер, желая заменить Кингсли Комана, ошибочно подняла табличку с 29-м номером – француз в действительности играет под 11-м. В итоге Коман понял, что его заменили, только через 20 секунд после появления на поле со скамейки Марселя Забитцера.

  • Ситуация занесена в протокол матча. «Фрайбург» до завтра, 4 апреля, может подать протест.
  • Вышедший вместо Комана Забитцер забил 4-й гол «Баварии».
  • «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +95216

    zigbert 54 минуты назад

    Неужели такое возможно в Бундеслиге?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    А что судьи нынче не смотрят как игроки уходят с поля???

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2386

    ALEX ML 3 часа назад

    дибильноватые

    1
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