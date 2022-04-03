«Баварию» могут наказать за 12 игроков на поле во время матча с «Фрайбургом»

Во втором тайме матча 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1) у «Баварии» на поле оказалось 12 игроков. Это продолжалось 20 секунд.

Дело в том, что начальница «Баварии» Кэтлин Крюгер, желая заменить Кингсли Комана, ошибочно подняла табличку с 29-м номером – француз в действительности играет под 11-м.

В итоге Коман понял, что его заменили, только через 20 секунд после появления на поле со скамейки Марселя Забитцера.

Ситуация занесена в протокол матча. «Фрайбург» до завтра, 4 апреля, может подать протест.

Вышедший вместо Комана Забитцер забил 4-й гол «Баварии».

«Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.

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