Лапорта: «Буду рад, если Месси захочет поговорить со мной о возвращении в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже допускает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в клуб.
Ранее он говорил, что возвращение 34-летнего аргентинца не рассматривается, поскольку каталонцы строят молодую команду.
«Если Лео захочет поговорить со мной о возвращении в «Барселону», я буду очень рад», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами он выиграл 35 трофеев.
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Источник: Marca