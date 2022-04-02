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Лапорта: «Буду рад, если Месси захочет поговорить со мной о возвращении в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже допускает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в клуб.

Ранее он говорил, что возвращение 34-летнего аргентинца не рассматривается, поскольку каталонцы строят молодую команду.

«Если Лео захочет поговорить со мной о возвращении в «Барселону», я буду очень рад», – сказал Лапорта.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами он выиграл 35 трофеев.

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Источник: Marca

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