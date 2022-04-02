«Я его в снег уложил»: Филимонов рассказал о драке с таксистом

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов вспомнил о конфликте с водителем такси.
– Когда в последний раз дрались?
– Я еще в «Москве» играл. Зацепился с таксистом во дворе дома. Мы тогда не смогли разъехаться: мне надо было сдавать назад через весь двор, а ему только 20 метров назад. Но он почему-то не захотел.
– Чем закончилась драка?
– Я его в снег уложил и все.
- Филимонов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».
- За сборную голкипер выступал с 1998 по 2002 год.
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Источник: Sport24