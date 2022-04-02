«Я его в снег уложил»: Филимонов рассказал о драке с таксистом

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов вспомнил о конфликте с водителем такси.

– Когда в последний раз дрались?

– Я еще в «Москве» играл. Зацепился с таксистом во дворе дома. Мы тогда не смогли разъехаться: мне надо было сдавать назад через весь двор, а ему только 20 метров назад. Но он почему-то не захотел.

– Чем закончилась драка?

– Я его в снег уложил и все.

Филимонов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».

За сборную голкипер выступал с 1998 по 2002 год.

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