«Динамо» добралось до Краснодара после десятичасовой дороги

«Динамо» завершило путешествие по пути Москва – Ставрополь – Краснодар. Оно было необходимо, чтобы попасть на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара».

До Ставрополя москвичи летели на самолете, после чего пересели на автобус. Дорога в общей сложности заняла десять часов.

Матч состоится 3 апреля.

Прямой перелет до Краснодара сейчас невозможен из-за закрытого аэропорта.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

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