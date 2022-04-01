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«Динамо» добралось до Краснодара после десятичасовой дороги

«Динамо» завершило путешествие по пути Москва – Ставрополь – Краснодар. Оно было необходимо, чтобы попасть на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара».

До Ставрополя москвичи летели на самолете, после чего пересели на автобус. Дорога в общей сложности заняла десять часов.

  • Матч состоится 3 апреля.
  • Прямой перелет до Краснодара сейчас невозможен из-за закрытого аэропорта.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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01.04.2022 23:37
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