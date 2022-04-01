Онугха: «Рубину» нет смысла думать о зоне вылета»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Химок» (2:3). Казанцы вели в счете по ходу встречи.

«Сейчас понятно, что настроение плохое, но в любом случае, как я сказал, голову опускать нет смысла, думать о зоне вылета — тоже. Надо максимально готовиться к следующей игре и брать очки там», – сказал Онугха.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

У казанцев 4 поражения подряд.

Следующий соперник – «Краснодар» (9 апреля).

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