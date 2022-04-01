Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Онугха: «Рубину» нет смысла думать о зоне вылета»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Химок» (2:3). Казанцы вели в счете по ходу встречи.

«Сейчас понятно, что настроение плохое, но в любом случае, как я сказал, голову опускать нет смысла, думать о зоне вылета — тоже. Надо максимально готовиться к следующей игре и брать очки там», – сказал Онугха.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Юран: «Может, и лучше, что легионеры уехали. В России под 150 миллионов людей, обратим внимание на своих парней»
Рыжиков: «Должен ли Слуцкий покинуть «Рубин»? Не думаю, что все дело в нем»
Юран – о победе над «Рубином»: «Получился триллер. Все игроки таскали пианино»
Источник: телеграм-канал «Рубина»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.04.2022 23:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11