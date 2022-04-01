Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному

Уткин: «Мбаппе отказался за дополнительные деньги участвовать в жеребьевке ЧМ-2022? Парень с убеждениями»

Видеоблогер Василий Уткин оценил решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не участвовать в жеребьевке чемпионата мира-2022. Француз сослался на то, что не является капитаном сборной.

«Несмотря на то что Мбаппе принадлежит «ПСЖ», у которого катарские хозяева, игрок отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022. Просто отказался и все, несмотря на то что ему предлагали дополнительные деньги. Парень с убеждениями», – сказал Уткин.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
  • Жеребьевка уже состоялась.
  • Сборная Франции с Мбаппе – действующий чемпион мира.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Генпродюсер «Матч ТВ» – Уткину: «Вы зациклены на канале. Не дают покоя нереализованные амбиции» 10
«Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора (Василий Уткин) 8
Василий Уткин: «Заявка на проведение Евро-2028/32 – беспроигрышный вариант: или дадут, или посмеемся» 8
Источник: ютуб-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.04.2022 23:14
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11