Уткин: «Мбаппе отказался за дополнительные деньги участвовать в жеребьевке ЧМ-2022? Парень с убеждениями»

Видеоблогер Василий Уткин оценил решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не участвовать в жеребьевке чемпионата мира-2022. Француз сослался на то, что не является капитаном сборной.

«Несмотря на то что Мбаппе принадлежит «ПСЖ», у которого катарские хозяева, игрок отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022. Просто отказался и все, несмотря на то что ему предлагали дополнительные деньги. Парень с убеждениями», – сказал Уткин.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Жеребьевка уже состоялась.

Сборная Франции с Мбаппе – действующий чемпион мира.

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