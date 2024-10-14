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    • Лига наций. Победы Франции, Германии, Италии, ничья Украины, поражение Грузии

    Лига наций. Победы Франции, Германии, Италии, ничья Украины, поражение Грузии

    Завершились еще несколько матчей 4-го тура Лиги наций.

    Грузия дома уступила Албании – 0:1.

    Франция на выезде обыграла Бельгию благодаря дублю Рандаля Коло Муани – 2:1.

    Германия минимально победила Нидерланды – 1:0.

    Украина и Чехия сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

    Италия на своем поле разгромила Израиль – 4:1.

    Лига наций. Групповой этап. 4-й тур

    Грузия – Албания – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Асллани, 48.

    Бельгия – Франция – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коло Муани (с пенальти), 35; 1:1 – Опенда, 45+3; 1:2 – Коло Муани, 62.

    Удаление: нет – Чуамени, 76.

    Незабитый пенальти: Тилеманс, 23 – нет.

    Германия – Нидерланды – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Левелинг, 63.

    Украина – Чехия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Черв, 18; 1:1 – Довбик (с пенальти), 53.

    Италия – Израиль – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ретеги (с пенальти), 41; 2:0 – Ди Лоренцо, 54; 2:1 – Абу Фани, 66; 3:1 – Фраттези, 72; 4:1 – Ди Лоренцо, 79.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.10.2024 23:43
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728939544
    Во время трансляций по ОККО футбольных матчей сборных в Лиге наций можно увидеть на экране монитора надпись, что незаконное распространение трансляций уголовно наказуемо. ОККО приобрёл права на самые лакомые кусочки, Лигу наций и Лигу чемпионов УЕФА, при этом в число владельцев ОККО входит Сбербанк. Далеко не все россияне могут приобрести у ОККО пакет трансляций... Уж футбол может показываться бесплатно?!
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    sergwavraev
    1728942980
    Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сайт, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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