Лига наций. Победы Франции, Германии, Италии, ничья Украины, поражение Грузии

Завершились еще несколько матчей 4-го тура Лиги наций.
Грузия дома уступила Албании – 0:1.
Франция на выезде обыграла Бельгию благодаря дублю Рандаля Коло Муани – 2:1.
Германия минимально победила Нидерланды – 1:0.
Украина и Чехия сильнейшего не выявили – ничья 1:1.
Италия на своем поле разгромила Израиль – 4:1.
Лига наций. Групповой этап. 4-й тур
Гол: 0:1 – Асллани, 48.
Голы: 0:1 – Коло Муани (с пенальти), 35; 1:1 – Опенда, 45+3; 1:2 – Коло Муани, 62.
Удаление: нет – Чуамени, 76.
Незабитый пенальти: Тилеманс, 23 – нет.
Германия – Нидерланды – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Левелинг, 63.
Голы: 0:1 – Черв, 18; 1:1 – Довбик (с пенальти), 53.
Голы: 1:0 – Ретеги (с пенальти), 41; 2:0 – Ди Лоренцо, 54; 2:1 – Абу Фани, 66; 3:1 – Фраттези, 72; 4:1 – Ди Лоренцо, 79.