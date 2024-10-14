Головин рассказал, как выкинул в мусорку денежный чек от «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о курьезном случае в клубе.

– Чуть менее четырех лет назад Андрей Червиченко рассказывал, как вы выкинули в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалось, что это чек на несколько тысяч евро. Оказалось, что во Франции до сих пор платят зарплату чеками. С тех пор способ оплаты там поменялся?

– Все так и было (улыбается). Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все чуть изменилось. Теперь это переводится на карту.