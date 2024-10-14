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    • Головин рассказал, как выкинул в мусорку денежный чек от «Монако»

    Головин рассказал, как выкинул в мусорку денежный чек от «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о курьезном случае в клубе.

    – Чуть менее четырех лет назад Андрей Червиченко рассказывал, как вы выкинули в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалось, что это чек на несколько тысяч евро. Оказалось, что во Франции до сих пор платят зарплату чеками. С тех пор способ оплаты там поменялся?

    – Все так и было (улыбается). Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все чуть изменилось. Теперь это переводится на карту.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро.
    • Его контракт рассчитан до 2029 года.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1728921423
    во деревня, сказал Головин вытирая жопу, даже туалетной бумаги нету))))
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    Интерес
    1728923834
    Земляки-руководители выписали новый,посмеявшись над ним.
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