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    • Реакция Глушакова на скандал с участием блогера Литвина в Медиалиге

    Реакция Глушакова на скандал с участием блогера Литвина в Медиалиге

    Футболист «СКА-Ростов» Денис Глушаков прокомментировал арест Михаила Литвина.

    • Во время матча Медиалиги блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
    • Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».
    • Литвина задержала полиция. Суд наказал его 13 сутками ареста.

    «Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках.

    Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).

    Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты – личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься (улыбается).

    Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1728943757
    Разглогольствывать не буду. Если ты медиа личность, должен отвечать. В свое время, я вые...я, меня 20 человек битами нагрузили. Жив, но, зато за слова ответил и отвечаю. Да я тролль, но не пи.др! Пусть он ответит... В мавзолей его, рядом пусть лежит и пиз*абола осациирует! :)))))))))))))))
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