Реакция Глушакова на скандал с участием блогера Литвина в Медиалиге

Футболист «СКА-Ростов» Денис Глушаков прокомментировал арест Михаила Литвина.
- Во время матча Медиалиги блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
- Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».
- Литвина задержала полиция. Суд наказал его 13 сутками ареста.
«Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках.
Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).
Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты – личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься (улыбается).
Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч», – сказал Глушаков.