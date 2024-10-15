Реакция Глушакова на скандал с участием блогера Литвина в Медиалиге

Футболист «СКА-Ростов» Денис Глушаков прокомментировал арест Михаила Литвина.

Во время матча Медиалиги блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

Литвина задержала полиция. Суд наказал его 13 сутками ареста.

«Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках.

Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).

Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты – личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься (улыбается).

Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч», – сказал Глушаков.