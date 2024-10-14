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    • Экс-вратарь сборной России: «Все идет к тому, что пора завершать карьеру»

    Экс-вратарь сборной России: «Все идет к тому, что пора завершать карьеру»

    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме сделал заявление о своем будущем.

    – Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всe идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое.

    Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.

    Конкретных предложений от «Локомотива» пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе.

    Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с «Локомотивом».

    – Кем ты себя видишь в этой краткосрочной перспективе?

    – Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер.

    Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всe, для меня главное – набираться опыта. Я открыт ко всему.

    • 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
    • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
    • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728935194
    Ворота устанавливать и снимать поручат.Ну там сетку подремонтировать,покрасить штанги и перекладину. Хотя могли бы и подостойнее обойтись с ним,ибо кто-кто,а он более других достоин именоваться ветераном и легендой депо.
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    fakeid
    1728937626
    оливейра лет 15 назад чёрт знает в каких амкарах бегал, нонэйм, которого никто не помнит как игрока. а сейчас тренер зенита, по-русски шпарит только так, переводчик для всех бразильцев, и без него сейчас никак, особенно если нужно сделать перестановки по ходу игры - кто, если не он, докричится до бразильцев. короче, полезный. гилерме может пойти по тому же пути. не в зените, конечно, но в москве.
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