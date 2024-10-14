Экс-вратарь сборной России: «Все идет к тому, что пора завершать карьеру»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме сделал заявление о своем будущем.

– Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всe идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое.

Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.

Конкретных предложений от «Локомотива» пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе.

Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с «Локомотивом».

– Кем ты себя видишь в этой краткосрочной перспективе?

– Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер.

Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всe, для меня главное – набираться опыта. Я открыт ко всему.