Экс-вратарь сборной России: «Все идет к тому, что пора завершать карьеру»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме сделал заявление о своем будущем.
– Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всe идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое.
Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.
Конкретных предложений от «Локомотива» пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе.
Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с «Локомотивом».
– Кем ты себя видишь в этой краткосрочной перспективе?
– Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер.
Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всe, для меня главное – набираться опыта. Я открыт ко всему.
- 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.