Белорусский клуб пытался выкупить «Эгриси» Василия Уткина

Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой подтвердил, что медийный клуб хотел купить белорусский «Велес».

Сумма потенциальной сделки оценивалась в 35 миллионов рублей. «Эгриси» ответил отказом.

«Могу подтвердить, что именно такое письмо пришло мне на почту, прислали и в WhatsApp. Сумма выглядит очень странной. Как я уже не раз говорил, этого бюджета хватит нам на команду максимум на год, и то не факт. Так и какой профит для нас в этой сделке? Просто получить денег, поделить между игроками и перестать существовать?

Дальше. Как можно предлагать продать клуб в такой ситуации, когда все ребята говорили и доказывают делом, что наследие Васи, а это именно его наследие, продолжит жить и развиваться несмотря ни на что.

Продавая слот в МФЛ, мы бы подвели не только Васю, но и Николая Осипова, Дмитрия Кортаву, лигу, наших спонсоров, фанатов и других, кто поверил и не отвернулся от нас. Мы даже не рассматривали вариант кинуть их всех.

Кроме того, слот в МФЛ – не безделушка, чтобы продать ее за такой бесценок, как 35 миллионов: такая привилегия есть всего у 20 команд в мире, она не продается (по крайней мере, нами).

Далее. Предположим, мы продали команду. Что с контрактами игроков? Что с заявкой команды? Что с командами ЛФЛ? Их тоже выкупает человек, который предложил клубу деньги? Он берет на себя обязательства?

А что нам мешает продать место за большую сумму денег, а потом кинуть Николаю заявку под названием ФК «Уткин» с сохранением нашего состава, инфраструктуры, идеологии и спонсоров? Короче, фигня.

От нас ответа никакого не было еще и потому, что предложение несерьезное. Просто письмо на электронную почту и прикрепленный скан в WhatsApp. Выглядит как спам, который рассылается в огромных количествах на электронную почту.

«Эгриси» не планировал и не будет продаваться. Есть вещи, которые бесценны. Мы будем делать все, чтобы «дорогое хобби» Васи продолжало развиваться.

В этом решении единогласно и моментально согласились Кир, Митяй, Серега и я. Тут и думать нечего: все понятно без слов. «Эгриси» не продается», – написал Мозговой в своем телеграм-канале.