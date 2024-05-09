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    Белорусский клуб пытался выкупить «Эгриси» Василия Уткина

    Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой подтвердил, что медийный клуб хотел купить белорусский «Велес».

    Сумма потенциальной сделки оценивалась в 35 миллионов рублей. «Эгриси» ответил отказом.

    «Могу подтвердить, что именно такое письмо пришло мне на почту, прислали и в WhatsApp. Сумма выглядит очень странной. Как я уже не раз говорил, этого бюджета хватит нам на команду максимум на год, и то не факт. Так и какой профит для нас в этой сделке? Просто получить денег, поделить между игроками и перестать существовать?

    Дальше. Как можно предлагать продать клуб в такой ситуации, когда все ребята говорили и доказывают делом, что наследие Васи, а это именно его наследие, продолжит жить и развиваться несмотря ни на что.

    Продавая слот в МФЛ, мы бы подвели не только Васю, но и Николая Осипова, Дмитрия Кортаву, лигу, наших спонсоров, фанатов и других, кто поверил и не отвернулся от нас. Мы даже не рассматривали вариант кинуть их всех.

    Кроме того, слот в МФЛ – не безделушка, чтобы продать ее за такой бесценок, как 35 миллионов: такая привилегия есть всего у 20 команд в мире, она не продается (по крайней мере, нами).

    Далее. Предположим, мы продали команду. Что с контрактами игроков? Что с заявкой команды? Что с командами ЛФЛ? Их тоже выкупает человек, который предложил клубу деньги? Он берет на себя обязательства?

    А что нам мешает продать место за большую сумму денег, а потом кинуть Николаю заявку под названием ФК «Уткин» с сохранением нашего состава, инфраструктуры, идеологии и спонсоров? Короче, фигня.

    От нас ответа никакого не было еще и потому, что предложение несерьезное. Просто письмо на электронную почту и прикрепленный скан в WhatsApp. Выглядит как спам, который рассылается в огромных количествах на электронную почту.

    «Эгриси» не планировал и не будет продаваться. Есть вещи, которые бесценны. Мы будем делать все, чтобы «дорогое хобби» Васи продолжало развиваться.

    В этом решении единогласно и моментально согласились Кир, Митяй, Серега и я. Тут и думать нечего: все понятно без слов. «Эгриси» не продается», – написал Мозговой в своем телеграм-канале.

    • Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет.
    • У журналиста оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
    • Василия похоронили на кладбище в Балашихе.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Мозгового

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    09.05.2024 18:48
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