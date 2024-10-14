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    • Головин рассказал о шутках игроков «Монако» про сборную России

    Головин рассказал о шутках игроков «Монако» про сборную России

    Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что клуб и дальше будет отпускать его в сборную России, даже если у той не будет матчей.

    «Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому. Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал Головин.

    • В этом месяце Головин приезжал в расположение сборной России, несмотря на то что РФС не смог договориться о проведении товарищеского матча. Сбор продлился с 7 по 10 октября.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная России провела игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью и Вьетнамом.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1728916366
    ...съездил, галочку поставил, тебе плюсик)...
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    Питерский князь
    1728917399
    А ты спроси про сборную Негерии(Франции), может тебя, белокожего возьмут?
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