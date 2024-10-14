Головин рассказал о шутках игроков «Монако» про сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что клуб и дальше будет отпускать его в сборную России, даже если у той не будет матчей.

«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому. Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал Головин.