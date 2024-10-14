Головин рассказал о шутках игроков «Монако» про сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что клуб и дальше будет отпускать его в сборную России, даже если у той не будет матчей.
«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому. Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал Головин.
- В этом месяце Головин приезжал в расположение сборной России, несмотря на то что РФС не смог договориться о проведении товарищеского матча. Сбор продлился с 7 по 10 октября.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России провела игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью и Вьетнамом.