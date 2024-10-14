Экс-тренер «Спартака» раскритиковал Глушенкова, пьющего алкоголь после игр

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил заявление Максима Глушенкова про алкоголь.

Ранее нападающий «Зенита» сказал, что выпивает пару бутылок пива после матчей.

«Алкоголь способствует обезвоживанию организма. Учитывая, что после игры вам необходима гидратация организма, то употребление алкоголя после физических упражнений немного неуместно.

Я уважаю желания каждого игрока, но обычно рассказываю ребятам о том, насколько хорошими или плохими могут быть подобные привычки.

Такие вещи нужно знать каждому спортсмену, данные знания необходимо внедрять в начале карьеры», – заявил Рианчо.