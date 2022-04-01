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  • Баринов: «Уход Николича – удар. Это было неприятно и неожиданно для меня»

Баринов: «Уход Николича – удар. Это было неприятно и неожиданно для меня»

1 апреля 2022, 18:12
1

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из клуба тренера Марко Николича.

– Твоя реакция на уход Николича?

– Удар. Это было неприятно и неожиданно для меня. Супертренер, суперчеловек. Про него и его помощников могу сказать только самое лучшее.

Наверное, в плане человеческих качеств и отношения ко всей команде (не к каким-то отдельным футболистам, а ко всему коллективу) он один из лучших тренеров, которые были в «Локомотиве».

– Когда ты рассказывал про отставку, то сказал, что для тебя это было неприятно и неожиданно. Как это может быть неожиданно, если примерно все понимали, что Николич работает до первой осечки?

– Знаешь, почему неприятно было? В-первых, мы проиграли «Ростову» – и в этот же день (или на следующий) нам надо было ехать в расположение сборной.

Мы с ним друг другу руки пожали, он мне сказал: «Бара, удачи в сборной». Он не говорил: «Бара, всe, пока, я уезжаю, меня увольняют». Такого не было.

И неожиданность в том, что мы находимся в расположении сборной, открываем интернет и узнаeм, что Марко Николич покинул «Локомотив».

– Но давай честно: ты же понимал, что к этому идeт?

– Честно – понимал. Но опять же, что мы можем сделать? Ничего.

  • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Николич – первый иностранный тренер в истории клуба, взявший трофей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Николич Марко
Комментарии (1)
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paracetamol
1648879916
Зато приятно у руководства!
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