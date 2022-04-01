Куртуа: «0:4 с «Барсой» – просто кочка на пути «Реала». Мы все еще лидируем»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о разгромном поражении от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре Примеры.
«Мы все еще лидируем, отрыв – 9 очков. Мы полностью уверены в себе и в том, что игра с «Барсой» была просто кочкой на нашем пути.
Нельзя провести идеально весь сезон. Лучше проиграть один матч и потерять три очка, чем трижды сыграть вничью», – сказал Куртуа.
- «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
- Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.
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Источник: Mundo Deportivo