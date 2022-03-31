Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Куртуа: «0:4 с «Барсой» – просто кочка на пути «Реала». Мы все еще лидируем»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о разгромном поражении от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре Примеры.

«Мы все еще лидируем, отрыв – 9 очков. Мы полностью уверены в себе и в том, что игра с «Барсой» была просто кочкой на нашем пути.

Нельзя провести идеально весь сезон. Лучше проиграть один матч и потерять три очка, чем трижды сыграть вничью», – сказал Куртуа.

  • «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
  • Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом» 2
Бензема и Менди восстановились от травм и готовы сыграть с «Сельтой»
«Милан» интересуется Бэйлом 5
Источник: Mundo Deportivo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11