Стам: «Без сомнений возглавил бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Яп Стам готов принять команду. Сейчас она ищет главного тренера к новому сезону.

«Если бы меня попросили возглавить «МЮ», я бы сделал это сразу, без сомнений», – сказал нидерландец.

Стам не тренирует с прошлого года, когда покинул клуб МЛС «Цинциннати».

В Англии Стам тренировал «Рединг» (2016-2018 годы).

За «МЮ» Стам-игрок выступал в 1998-2001 годах (79 матчей в АПЛ, гол).

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