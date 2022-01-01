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«Не забуду эту ночь никогда». Россиянин Ондуа – о выходе на ЧМ-2022 со сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который хотел выступать за Россию, поделился эмоциями от выхода на ЧМ-2022.

«Эмоции – невероятные! Осознание того, что мы поедем на чемпионат мира, приходит до сих пор. Вместе с сообщениями болельщиков и друзей из России. Я их вижу, но пока не могу на все ответить. Большое спасибо за поддержку и приятные слова!

Матч получился сложным и энергозатратным. Во втором дополнительном тайме играли уже на одних эмоциях. Тогда же я почувствовал дискомфорт и попросил замену. Сейчас чувствую себя нормально.

Победный гол за 18 секунд до конца? Вспоминаю этот момент и почему-то не могу воспроизвести. Это была очень яркая вспышка. Очень яркая и очень счастливая. Мы обнимались, кричали и были самыми счастливыми.

Затем отмечали победу на поле, подбрасывали нашу легенду Самуэля Это’О. А потом в автобусе пели, танцевали и кричали. Эту ночь я не забуду никогда», — сказал Ондуа.

  • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
  • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

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Источник: «Чемпионат»

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