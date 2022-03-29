Рауль: «Хави стал тренером, еще когда был футболистом»

Бывший футболист «Реала» Рауль высказался о главном тренере «Барселоны» Хави.

«Хави стал тренером, еще когда был футболистом. У него хорошее настоящее и будущее. Время все расставит по местам. У Хави есть страсть, он знает свой клуб. Я уверен, что он добьется больших успехов», – сказал Рауль.

Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 году.

Каталонский клуб не проигрывает 12 матчей подряд.

«Барса» идет на 3-м месте в Примере.

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