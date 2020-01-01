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Саутгейт: «Магуайр вывел нас в полуфинал ЧМ и финал Евро. Он способен играть на высоком уровне»

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника «МЮ» Гарри Магуайра.

«Он вывел нас в полуфинал чемпионата мира и финал Евро-2020, так что нет сомнений, что он способен играть на высоком уровне.

Гарри был очень хорош осенью. Сейчас его клуб переживает непростой момент, на это может быть множество причин.

Это не значит, что футболисты могут пару лет быть в плохой форме и все равно попадать в сборную. Иногда это зависит от конкуренции на позиции. У нас были нападающие, потерявшие форму, но у них была прямая замена. Это непростое решение», – сказал Саутгейт.

  • Сегодня сборная Англии встретится с Кот-д′Ивуаром.
  • Магуайр провел 23 матча в сезоне АПЛ, забил 1 гол.

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Источник: Sky Sports

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