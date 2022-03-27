Карпин: «Игроки России уже забыли, что было на сборе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог мартовского сбора. Он завершился накануне.

«Главный итог сбора – был контакт с футболистами. Поработали, что-то вспомнили. Сейчас они разъедутся в клубы и завтра (интервью было давно вчера, 26 марта – прим. «Бомбардира») уже все забудут. Надо будет собираться снова, когда будет возможность, чтобы опять вспоминали», – сказал Карпин.

Сбор продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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