Карпин: «Игроки России уже забыли, что было на сборе»

Для Валеры, как тренера сборной, щас самое лучшее время. Официальных матчей нет, ЗП капает.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог мартовского сбора. Он завершился накануне.
«Главный итог сбора – был контакт с футболистами. Поработали, что-то вспомнили. Сейчас они разъедутся в клубы и завтра (интервью было давно вчера, 26 марта – прим. «Бомбардира») уже все забудут. Надо будет собираться снова, когда будет возможность, чтобы опять вспоминали», – сказал Карпин.
- Сбор продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
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