Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

Карпин: «Игроки России уже забыли, что было на сборе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог мартовского сбора. Он завершился накануне.

«Главный итог сбора – был контакт с футболистами. Поработали, что-то вспомнили. Сейчас они разъедутся в клубы и завтра (интервью было давно вчера, 26 марта – прим. «Бомбардира») уже все забудут. Надо будет собираться снова, когда будет возможность, чтобы опять вспоминали», – сказал Карпин.

  • Сбор продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Галактионов: «Есть амбиции возглавить первую сборную России» 1
Карпин: «У сборной России есть традиция собирать деньги нуждающимся» 7
Тюкавин: «Конечно, сбор России был нужен. Всегда рады приезжать сюда» 9
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:22
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2941

    Бухбух 48 минут назад

    Для Валеры, как тренера сборной, щас самое лучшее время. Официальных матчей нет, ЗП капает.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16372

    Garrincha58 1 час назад

    интересно что такого они забудут и что вспомнят как мяч пинать или как Карпин шутки шуткует как ему нравится быть тренером команды которая нигде не играет и не надо волноваться за результат

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11