Зарема: «Спартак» хорошо играл в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уровне судейства в российской Премьер-лиге.

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство.

Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные?

Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...

Другая наша реальность – это контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью.

Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать – вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?», – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

В прошлом году «Спартак» выиграл группу Лиги Европы.

В РПЛ команда идет на 9-м месте.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery