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Зарема: «Спартак» хорошо играл в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уровне судейства в российской Премьер-лиге.

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство.

Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные?

Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...

Другая наша реальность – это контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью.

Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать – вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?», – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

  • В прошлом году «Спартак» выиграл группу Лиги Европы.
  • В РПЛ команда идет на 9-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot 36 минут назад

    Опаньки...Европу недружественную хвалит. Где кникосы и кузьмичи негодующие ?

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    Рейтинг: +14911

    Cleaner 49 минут назад

    Спартак ОТВРАТНО играл в Европе! На отбой! Несет Зарема - бред!..(((

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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot > Cleaner 45 минут назад

    А чо по европейскому судейству ?

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    Рейтинг: +14911

    Cleaner > Vot ono cho patsany, vot 43 минуты назад

    Судейство в Европе ТАКОЕ ЖЕ, как и в России - РАЗНОЕ. Если за футболом следите, то и Вы об этом прекрасно знаете.

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    Рейтинг: +21956

    JTherry 57 минут назад

    "бабу не проведешь, она сердцем видит" - всех мешковых и ивановых на чистую воду выведет...)

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    Рейтинг: +246

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    И зенит хорошо играет и играл в европе без своих ручных судей и шайки дюковской) аж последние всегда))))

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    Рейтинг: +1957

    B.G. 1 час назад

    Доля правды в этом есть

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    Рейтинг: +14894

    KLIM777 2 часа назад

    ну конечно) все пропущенные голы по вине судей)

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    Рейтинг: +14911

    Cleaner > KLIM777 47 минут назад

    И все незабитые из убойных позиций голы - тоже по вине судей? Я почему то думаю, что Спартак внизу турнирной таблицы только из-за кривоногости его игроков...

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    Рейтинг: +13015

    Fusballer 2 часа назад

    Всё так и есть! Только всей гейропе во главе с пиндосами удалось остановить Спартак!

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    Рейтинг: +814

    Беспонтий 2 часа назад

    ну
    это уже водочки махнула

    менталитет простой
    играешь ориентируясь на ту аудиторию которая на тебя смотрит

    а если на тебя смотрят через призму маленькой водки с двумя банками охоты крепкой
    да ещё и бросаются тут же писать гневные пасквили
    то лучше вообще не играть
    а поигрывать

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