Йылмаз ушел из сборной Турции. Он не реализовал пенальти в последнем матче

Нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции.

«Я бы не хотел заканчивать после такого матча, но не думаю, что продолжать выступать за сборную было бы правильно.

Это не эмоциональное решение. Я принял его с холодной головой. Но если случится что-то экстраординарное, я буду готов помочь», – сказал 36-летний футболист.

Накануне Турция проиграла Португалии (1:3) в стыках отбора ЧМ-2022.

Йылмаз сначала забил гол, а при счете 1:2 не реализовал пенальти.

Форвард провел за сборную 77 матчей и забил 31 гол. Это второй результат среди лучших бомбардиров в истории команды.

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