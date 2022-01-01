Йылмаз ушел из сборной Турции. Он не реализовал пенальти в последнем матче

Нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции.
«Я бы не хотел заканчивать после такого матча, но не думаю, что продолжать выступать за сборную было бы правильно.
Это не эмоциональное решение. Я принял его с холодной головой. Но если случится что-то экстраординарное, я буду готов помочь», – сказал 36-летний футболист.
- Накануне Турция проиграла Португалии (1:3) в стыках отбора ЧМ-2022.
- Йылмаз сначала забил гол, а при счете 1:2 не реализовал пенальти.
- Форвард провел за сборную 77 матчей и забил 31 гол. Это второй результат среди лучших бомбардиров в истории команды.
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