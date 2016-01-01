Где смотреть Португалия – Турция: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧМ-2022 24 марта

Португалия и Турция в четверг, 24 марта, сыграют в стыковом матче ЧМ-2022.

Игра пройдет на стадионе «Драгау».

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Начало матча – в 22:45 мск.

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Португальцы заняли второе место в своей группе в отборочном раунде чемпионата мира, проиграв в решающем матче сербам с пропущенным голом на 90-й минуте. Это поражение стало единственным для команды Фернанду Сантуша в квалификации.

Турция пропустила вперед Нидерланды, уступив им в одном из очных матчей со счетом 1:6. У команды одно поражение в 10 матчах группы.

Португалия и Турция провели друг с другом пять официальных игр: во всех победили португальцы, общий счет голов – 11:1.

Коэффициенты Bettery:

Победа Португалии – 1,40

Ничья – 5,00

Победа Турции – 9,00

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