Где смотреть Португалия – Турция: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧМ-2022 24 марта

ЧМ, конечно, сложно представить без "европейских бразильцев", но хочется каких-то сенсаций, что ли. Так что даже не знаю, за кого в этом матче "притапливать".
Португалия и Турция в четверг, 24 марта, сыграют в стыковом матче ЧМ-2022.
- Игра пройдет на стадионе «Драгау».
- Встречу в прямом эфире покажет Bettery.
- Начало матча – в 22:45 мск.
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Португальцы заняли второе место в своей группе в отборочном раунде чемпионата мира, проиграв в решающем матче сербам с пропущенным голом на 90-й минуте. Это поражение стало единственным для команды Фернанду Сантуша в квалификации.
Турция пропустила вперед Нидерланды, уступив им в одном из очных матчей со счетом 1:6. У команды одно поражение в 10 матчах группы.
Португалия и Турция провели друг с другом пять официальных игр: во всех победили португальцы, общий счет голов – 11:1.
Коэффициенты Bettery:
- Победа Португалии – 1,40
- Ничья – 5,00
- Победа Турции – 9,00
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