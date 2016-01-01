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Где смотреть Португалия – Турция: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧМ-2022 24 марта

Португалия и Турция в четверг, 24 марта, сыграют в стыковом матче ЧМ-2022.

  • Игра пройдет на стадионе «Драгау».
  • Встречу в прямом эфире покажет Bettery.
  • Начало матча – в 22:45 мск.

Прямая трансляция матча Португалия – Турция будет доступна после регистрации вместе с фрибетом 1000₽

Португальцы заняли второе место в своей группе в отборочном раунде чемпионата мира, проиграв в решающем матче сербам с пропущенным голом на 90-й минуте. Это поражение стало единственным для команды Фернанду Сантуша в квалификации.

Турция пропустила вперед Нидерланды, уступив им в одном из очных матчей со счетом 1:6. У команды одно поражение в 10 матчах группы.

Португалия и Турция провели друг с другом пять официальных игр: во всех победили португальцы, общий счет голов – 11:1.

Коэффициенты Bettery:

  • Победа Португалии – 1,40
  • Ничья – 5,00
  • Победа Турции – 9,00

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 13:14
Комментарии4
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    Рейтинг: +6830

    vladik12 1 час назад

    ЧМ, конечно, сложно представить без "европейских бразильцев", но хочется каких-то сенсаций, что ли. Так что даже не знаю, за кого в этом матче "притапливать".

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    Рейтинг: +1944

    spam2009 1 час назад

    а нафиг его смотреть

    0
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  • ...
    Рейтинг: +13502

    Skull_Boy 1 час назад

    Где где на Тупарь ТВ

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  • ...
    Рейтинг: +70

    Samuray_apokalipsys 2 часа назад

    у матч тв стоит в программе этот матч

    0
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