Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

Энрике продлит контракт со сборной Испании до Евро-2024 (Sport.es)

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не собирается покидать национальную команду.

По информации Sport.es, он доволен работой в сборной и намерен продлить контракт до конца Евро-2024.

Руководство Королевская федерация футбола Испании также не сомневается в тренере и не планировало искать ему замену после ЧМ-2022.

  • Энрике вернулся в сборную Испании в ноябре 2019 года.
  • Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
  • Вместе со сборной он дошел до 1/2 финала Евро-2020 и вышел на ЧМ-2022.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену
«МЮ» вслед за тен Хагом проведет собеседования с Почеттино, Энрике и Лопетеги
Энрике: «Месси – лучший игрок в истории» 4
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:02
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11