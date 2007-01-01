Энрике продлит контракт со сборной Испании до Евро-2024 (Sport.es)

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не собирается покидать национальную команду.

По информации Sport.es, он доволен работой в сборной и намерен продлить контракт до конца Евро-2024.

Руководство Королевская федерация футбола Испании также не сомневается в тренере и не планировало искать ему замену после ЧМ-2022.

Энрике вернулся в сборную Испании в ноябре 2019 года.

Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Вместе со сборной он дошел до 1/2 финала Евро-2020 и вышел на ЧМ-2022.

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