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Доннарумма, Жоржиньо, Верратти и Иммобиле – в основе Италии на матч с Северной Македонией

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Северной Македонии на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини, Бастони, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, С. Ристовски, Николов, Барди, Адеми, Чурлинов, Трайковски, М. Ристовски.

  • Игра пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
  • Начало – в 22:45 мск.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    dfert4 17 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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