Доннарумма, Жоржиньо, Верратти и Иммобиле – в основе Италии на матч с Северной Македонией

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Северной Македонии на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022.
Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини, Бастони, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, С. Ристовски, Николов, Барди, Адеми, Чурлинов, Трайковски, М. Ристовски.
- Игра пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
- Начало – в 22:45 мск.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery